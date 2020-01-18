بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة :نتائج مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي – شبيبة القيروان 60-66

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي 78-68

في قاعة سوسة –

النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري 67-83

الترتيب ن ل

1- الدالية الرياضية 9 5

2- النجم الرادسي 8 5

– الاتحاد المنستيري 8 4

4- النادي الافريقي 7 5

5- شبيبة القيروان 6 4

6- النجم الساحلي 5 5

الاربعاء 22 جانفي (الجولة الرابعة)

في المنستير (س 18)-

الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان