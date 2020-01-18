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بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة :نتائج مقابلات الجولة الخامسة

2020/01/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي – شبيبة القيروان 60-66
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي 78-68
في قاعة سوسة –
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري 67-83

الترتيب ن ل
1- الدالية الرياضية 9 5
2- النجم الرادسي 8 5
– الاتحاد المنستيري 8 4
4- النادي الافريقي 7 5
5- شبيبة القيروان 6 4
6- النجم الساحلي 5 5

الاربعاء 22 جانفي (الجولة الرابعة)
في المنستير (س 18)-
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان

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