اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يدعو الحكومة والبرلمان الى رفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية

دعا اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الحكومة ومجلس نواب الشعب الى رفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، معتبرا ان قرار التجميد “جائر وفرضه صندوق النقد الدولي”.

وأكد الاتحاد في بيان تلقت (وات) السبت نسخة منه، مساندته اللامشروطة والمبدئية لتحركات عمال الحضائر والنواب وعمال الالية 20 وخريجي معهد التربية والتكوين، مجددا دعمه لتحركات المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم ويعدون بعشرات الالاف.

ولفت الى ان هذه التحركات “المشروعة” ستأخذ نسقا تصاعديا بالنظر الى طبيعة تعامل الحكومات المتعاقدة وسلوكها “التسويفي”، حسب وصفه، اضافة الى غياب اي رؤية لحل هذه المعضلة ووقف نزيف تفاقمها.

واعتبر ان هذه المطالب المشروعة ممكنة اذا ما تم تعبئة كل الطاقات النضالية والحركات الاحتجاجية وتوحيدها من اجل فرض مطلب التشغيل كأولوية قصوى، حسب نص البيان.

يشار الى ان الفترة الاخيرة قد شهدت تصاعدا في نسق التحركات الاجتماعية للمعطلين عن العمل للمطالبة بالعمل، ونفذ عمال الحضائر في ساحة البرلمان وقفات احتجاجية من اجل تسوية وضعياتهم المهنية المؤجلة منذ سنوات رغم وعود بالحلحلة من كل الحكومات المتعاقبة.

كما شن الاساتذة النواب سلسلة من التحركات في القصبة وباردو وأمام مقرات الولايات وفي المندوبيات الجهوية للتربية للمطالبة بإنهاء وضعية العمل الهش التي يشتغلون وفقها، اضافة الى اعتصام خريجي معهد التربية والتكوين بعديد الولايات احتجاجا على انتدابهم وفق صيغة التعاقد.