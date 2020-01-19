الرابطة المحترفة 1: الترجي يحسم الدربي رقم 131 ويتصدر الترتيب ب 31 نقطة

حسم الترجي الرياضي التونسي نتيجة دربي العاصمة رقم 131 الذي جمعه ظهر اليوم الاحد بملعب رادس بجاره النادي الافريقي (2-1) في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

سجل للترجي طه ياسين الخنيسي د30 من ضربة جزاء و فوسيني كوليبالي د82 في حين سجل هدف الافريقي الوحيد فخر الدين الجزيري د42.

وبفوزه اليوم يواصل الترجي الرياضي الأسبقية التاريخية في عدد الانتصارات حيث حقق 53 فوزا في الدربي مقابل 31 للإفريقي و 47 تعادلا .

كما سجل لقاء اليوم الاحد في رادس حضور أكثر اللاعبين مشاركةً في الدربي من التشكيلة الحالية للفريقين حيث قاد وسام بن يحيى اليوم النادي الافريقي (23 مباراة) وكان حارس الترجي معز بن شريفية بدوره على خط مرمى فريق باب سويقة (19 مباراة) .

وبتفوقه على جاره فريق “باب الجديد” تصدر فريق “باب سويقة” ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة (منقوص من مباراتين) بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري .

وكما كان متوقعا كان دربي العاصمة مثيرا ومشوقا الى ابعد الحدود بين الجارين وشهد منافسة شرسة على امتداد المباراة التي حضرها ما يقرب عن 25 الف متفرج .

وبدا الترجي الرياضي التونسي اكثر جاهزية خاصة على المستوى البدني من خلال التعاطي مع النسق السريع للمقابلة رغم ان الافريقي خاض ما يزيد عن 60 دقيقة ب 10 لاعبين على اثر اقصاء المدافع الشاب ادم الطاوس اثر حصول الترجي على ركلة الجزاء د30 التي اتى منها الهدف الاول لطه ياسين الخنيسي .

مدرب الترجي معين الشعباني لاح وفيا لقناعاته الكروية والتكتيكية فبالرغم من اهمية الرهان امام فريق صعب المراس مثل الافريقي فقد بدا الترجي المباراة ضاغطا معتمدا على ثلاثي الهجوم الهوني والخنيسي وبن ساحة مع الحذر على مستوى التغطية الدفاعية في منتصف الملعب .

اللاعب الجزائري بلال بنساحة الذي عوض في وسط الميدان انيس البدري المنتقل الى فريق جدة السعودي اعطى ضربة انطلاق الهجومات الترجية من خلال تسديدة مرت بجانب مرمى الحارس عاطف الدخيلي د22

وعند د30 تحصل الترجي الرياضي على ضربة جزاء على اثر مخالفة (مسك من القميص) في المنطقة المحرمة ارتكبها الظهير الايمن الشاب ادم الطاوس على الجزائري بن ساحة الذي كان في طريق الانفراد بحارس الافريقي عاطف الدخيلي .

الحكم الكامروني “اليوم نيون” يقصي الطاوس اثر حصوله على الانذار الثاني والخنيسي يسدد بنجاح في شباح مرمى الدخيلي د30 معلنا عن افتتاح النتيجة .

الدقيقة 37 شهدت فرصة سانحة اخرى للترجي من اجل تضعيف النتيجة عندما اصطدمت تسديدة الايفواري فوسيني كوليبالي بالعارضة الافقية للمرمى.

النادي الافريقي حاول من جهته الخروج من مناطقه الخلفية لفك عزلة خط الهجوم المتكون من كومباوري والشماخي ونجح في ذلك الى حد ما .

وعلى اثر مخالفة جانبية للافريقي في د42 ارتفع باسيرو كومباوري فوق دفاع الترجي وسدد كرة راسية قوية اصطدمت بخط الدفاع وعادت امام فخرالدين الجزيري الذي وضعها في مرمى بن شريفية وسط حالة من الارتباك في محور دفاع فريق “باب سويقة” لتصبح النتيجة متعادلة 1/1 وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الاول للمباراة .

بداية الشوط الثاني للقاء سجلت سيطرة ترجية واضحة جسدتها الفرص المتعددة التي اتيحت للفريق خاصة لكل من الخنيسي د47 وايهاب المباركي د57 و اليعقوبي د66 وكوليبالي د68 وبن ساحة 70 وبدران د73 .

الترجي الذي حاصر الافريقي في مناطقه الخلفية وفرض عليه ضغطا متواصلا في وسط الميدان بدا اكثر اصرارا على الخروج بنقاط المباراة .

ومن توزيعة جانبية في د82 للجزائري الياس الشتي وفي سيناريو مشابه لهدف النادي الافريقي في مرمى الترجي .. اي على اثر ارتباك في محور دفاع باب جديد وضع الايفواري كوليبالي الكرة بسهولة في مرمى عاطف الدخيلي مسجلا هدف الانتصار للترجي 2-1 .

ورغم دخول صابر خليفة وبلال الخفيفي في محاولة من النادي الافريقي لتدعيم الخط الامامي واضفاء الحيوية المطلوبة والنجاعة في محور الهجوم فقط اصطدم ابناء لسعد الورتاني بدفاع “اصفر واحمر” قوي وثابت امام مرمى بن شريفية الذي قدم مباراة جيدة في العموم.

وفي ما يلي تشكيلتا الفريقين

الترجي الرياضي / معز بن شريفية / ايهاب المباركي/ الياس الشتي / محمد علي اليعقوبي/ عبد القادر بدران / فوسيني كوليبالي / محمد علي بن رمضان/ عبد الرؤف بلغيث / بلال بن ساحة/ حمدو الهوني / طه ياسين الخنيسي عوضه بونصو د84

النادي الافريقي / عاطف الدخيلي / حمزة العقربي / آدم الطاوس / إسكندر العبيدي / فخر الدين الجزيري / خليل القصاب / غازي العيادي عوضه بلال الخفيفي د82 / وسام يحيى / منوبي الحداد / باسيرو كومباوري عوضه صابر خليفة د82 / ياسين الشماخي