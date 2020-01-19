بطولة اسبانيا : مايوركا يفوز على فالانسيا 4-1



فاز نادي مايوركا ، بعد ظهر اليوم الأحد، على ضيفه فالانسيا بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح أنطونيو خوسيه رايو التسجيل لمايوركا (7) قبل ان يضيف بوديمير هدفين (22 و41)، ويتسبب في بطاقة حمراء لقائد فالنسيا دانيال باريخو في الدقيقة 51، بعد ارتكاب الأخير خطأ بحقه كلفه البطاقة الصفراء الثانية. وجاء الهدف الرابع لمايوركا بتسديدة قوية من داني رودريغيز (79)، قبل هدف تقليص الفارق لفالنسيا عن طريق فيران توريس (82).

وحقق مايوركا العائد الى الدرجة الأولى بعد غياب ستة مواسم، فوزه الخامس هذا الموسم والأول في البطولة منذ تغلبه على فياريال 3-1 في 10 نوفمبر الماضي. ورفع الفريق رصيده الى 18 نقطة، وتقدم الى المركز السابع عشر على حساب سلتا فيغو (15 نقطة) الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على أتلتيك بلباو.

في المقابل، تلقى فالنسيا خسارته الخامسة في الليغا والأولى منذ سقوطه أمام ريال بيتيس 1-2 في 23 نوفمبر.

وتستكمل الجولة اليوم بلقاءات ريال بيتيس وريال سوسييداد، وبرشلونة حامل اللقب مع ضيفه غرناطة.