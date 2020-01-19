وزارة الصحة تدعو الى اتباع جملة من التوصيات من أجل التوقي من امكانية دخول فيروس “كورونا الجديد” الى تونس



دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، الى ضرورة اتباع جملة من التوصيات من أجل التوقي من امكانية دخول فيروس “كورونا الجديد” الى تونس، وذلك إثر ورود تقرير من منظمة الصحة العالمية عن ظهور بؤرة من الالتهابات الرئوية الحادة منذ 31 ديسمبر 2019 بمنطقة “ووهان” (Wuhan) بالصين.

وأوصت وزارة الصحة المسافرين إلى الصّين بضرورة التلقيح ضد النزلة الموسمية والمكورات الرئوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من غسل اليدين وتجنب الالتصاق والاحتكاك بالمرضى والابتعاد عن تناول الأطعمة غير المطهوة.

?أما بالنسبة للقادمين من الصين وخاصة منطقة “ووهان” فأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة الطبيب، في حال ظهور علامات المرض المتمثلة في ارتفاع الحرارة وصعوبة في التنفس.

وأفادت ان التحاليل المخبرية قد بينت علاقة بؤرة الالتهابات الرئوية الحادة بمنطقة “ووهان” بالصين، بفيروس “كورونا جديد” ووصل عدد الإصابات في الصين 69 حالة إلى حد 19 جانفي 2020 منهم 8 ماتزال حالتهم خطيرة و19 غادروا المستشفى، مع تسجيل عدد 2 من الوفيات.

ويذكر حسب التقصي الميداني أنّه لم يتمّ تسجيل حالات لدى أعوان الصحة المباشرين لهذه الحالات ولا انتقال للعدوى من شخص إلى آخر إلى حد الآن. وما تزال البحوث سارية لتحديد طرق العدوى، حسب ذات المصدر.

وللتذكير فإن هذه الفئة من الفيروسات بدأت في الإنتشار منذ سنة 2002 تحت مسمى SRAS، ثم سنة 2012 تحت مسمى MECoV في منطقة الشرق الأوسط.