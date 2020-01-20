في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

أنت تجد حلول و مساعدات من أصدقاء قدامى و تقوم بجهد مضاعف واليوم للأوراق أو للمقابلات فالحظ داعم لاختيارك وأجواء مميزة حولك ذهنك يعمل إلى طاقته القصوى.

عاطفيا فأنت تكره البقاء وحيدا و تحاول تحضير لقاءات مع أصدقاء للمرح والتسلية

الثور

الحقيقة أنك تصغي بتفهم وبصبر وحنان وتحاول التعرف على مقدرات الآخرين وتطلب المساعدات بلطف وتنخرط في المساعدة والترتيب وعرض خدماتك المجانية .

عاطفيا اليوم أنت سعيد مع الأصدقاء وتسمع أخبار عاطفية تسعدك وتقربك منهم

الجوزاء

قد تعاني بروداً في علاقتك العائلية أو الزوجية أو من قرارات عصبية فاحذر نقاشاتك المتسرعة ولا تزيد الشرخ الموجود في علاقاتك وحافظ على كلامك وكن متوازناً أكثر في خياراتك

عاطفيا تبدو قلقاَ أو تشعر ببعض السلبية وقد تشعر أن الآخرين من حولك يحاولون تعطيل أمورك

السرطان

انتبه من عارض صحي سببه نفسي أو حاجة للراحة وتعاون مع زملاءك في العمل فأوضاعك المالية والعملية تسير إلى التحسن و اليوم جيد ولكن فيه عمل كثير.

عاطفيا قلل من الحساسيات مع شركائك في حياتك الشخصية ولا تصعد الخلافات تحت أي ظرف

الأسد

ما زلت في الصدارة ولن تجد صعوبة في التغلب على كل منافسيك وتحقيق الانتصار ونيل أمنية كنت تحلم بها و ربما باستقرار عائلي يسعدك أو تشجيع ممن حولك وتعاطف وهذا ما يجب أن تعتمد عليه لتصل إلى التوازن المطلوب في حياتك .

عاطفيا فأنت سعيد بالتجمعات العائلية وربما تتلقى تهاني وتتصاعد وتيرة النشاط حولك

العذراء

ما هو مفروض افعله بابتسامة ودون تذمر ولا تضخم المشاكل ولا تكن حساسا فاليوم يحمل لك التعب العائلي أو القلق على احد أفراد العائلة أو على عمل.

عاطفيا أنت مليء بالطاقة والحماس لتنهي أعمالك الكثيرة تجذب الناس إليك وتكون محور اهتمام من حولك

الميزان

اليوم جيد وقد تفكر بزيارات عائلية أو تفكر بمشاريع بيع أو شراء وقد تحقق مكاسب وتملك اليوم قدرة كبيرة على استيعاب الأمور وتحليلها بشكل واع ومنطقي.

عاطفيا أنت مليء بالطاقة والحماس لتنهي أعمالك الكثيرة تجذب الناس إليك وتكون محور اهتمام من حولك

العقرب

اليوم للتعب المالي أو للديون المستحقة أو لخيارات لا تناسبك فنظم مصروفاتك وقد تعاني من ضغط مالي أو مصاريف غير متوقعة أولم تكن في الحسبان .

عاطفيا أنت تتعرف على الكثير من الوجوه الجديدة التي تفيدك وقد تضع النقاط على الحروف في علاقاتك

القوس

تجد نفسك بموقع قوي حتى لو واجهت بعض الإرباكات إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها بسلام وإيجاد حلول فأنت تمتلك التأثير على من حولك.

عاطفيا أنت تلتفت إلى عائلتك وتلم شملها وتبذل جهوداً إضافية لتصل إلى سعادة تتمناها

الجدي

لا تحاسب نفسك كثيراً أو تحاسب من حولك فحتى الخطأ أحياناً يعلمنا ويجعلنا نشاهد جوانب فينا وفي من حولنا لم نكن لنراه لو لم نخطئ وهذا يجعلك مهتز ومن الداخل.

عاطفيا لا تحمل الشريك مشاكل ليست بسببه ربما تكون أنت سببها وضح مواقفك دائما

الدلو

أنت تنطلق هذا اليوم نحو علاقات اجتماعية وتستعيد حياتك واطمئنانك وقد تقضي أوقات ممتعة ويشعر الأصدقاء بالرغبة في البقاء إلى جانبك بسبب إشراقك وتفاؤلك مفاجآت سارة.

عاطفياً أمورك جيدة كارتباط أو كعلاقات خطبة أو كزواج فأنت سعيد و محبوب

الحوت

اليوم قد يحمل لك الحزن أو البعد عن الأصدقاء أو الأحباء والسبب قد يكون قرار تتخذه بلحظة عصبية فلا تتخذ قرارات فقط لأنك عصبي أو عنيد بل ادرس قراراتك وابذل الجهود في مكانها المناسب .

عاطفيا قد تخوض خلافات مع الشريك بسبب لامبالاتك أو عدم اهتمام فاليوم للعرقلة