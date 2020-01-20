تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يكون السماء، الإثنين، مغيمة جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالشمال ومحليا الوسط مع نزول أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية. تهب الرياح جنوبية شرقية قوية فقوية جدا من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائج، أما درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 22 درجة بالجنوب.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، الثلاثاء 21 جانفي 2020، إلى ظهور سحب محليا كثيفة بالشمال والوسط مع نزول بعض الأمطار المتفرقة وطقس مغيم جزئيا بالجنوب. تهب الرّياح جنوبيّة شرقيّة قويّة جدّا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبّات وقوّية نسبيا فقويّة من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات حيث تثير الرمال والأتربة.

ويكون البحر هائجا فشديد الهيجان، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 24 درجة بالجنوب.