بطولة اسبانيا : ميسي يمنح المدرب سيتين بداية مظفرة مع برشلونة

بات برشلونة يملك مدربا جديدا لكن ما زال ليونيل ميسي أهم لاعبيه بعدما قاد بطل إسبانيا للفوز بصعوبة 1-صفر على غرناطة في أول مباراة يتولى فيها المدرب الجديد كيكي سيتين المسؤولية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.

وسجل اللاعب الأرجنتيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 عندما سدد في الزاوية السفلى للمرمى بعد تحرك جماعي جيد عقب دقائق قليلة من طرد جيرمان سانشيز لاعب غرناطة لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الانتصار أصبح رصيد برشلونة 43 نقطة من 20 مباراة في الصدارة متقدما على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف. وقال لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس “نحن سعداء بمستوانا، كنا في غاية الصلابة وسيطرنا على الكرة وتعاونا مع بعضنا بعضا بشكل جيد”.

وأضاف “دافعوا من أمام مرماهم وواجهنا صعوبات في اللمسة الأخيرة لكن أعتقد أننا لعبنا جيدا”. واستحوذ برشلونة، الذي أقال مدربه إرنستو بالبيردي الأسبوع الماضي رغم تصدر الدوري والفوز بآخر لقبين في المسابقة بفارق كبير من النقاط، على الكرة بنسبة 82 بالمئة لكنه واجه صعوبات في هز شباك غرناطة الذي فاز 2-صفر ذهابا في سبتمبر.

واقترب الفريق الزائر من التقدم في الشوط الثاني عندما سدد الكاميروني يان بريس إتيكي كرة ارتدت من القائم في تحرك هجومي نادر لكن الفريق الأندلسي فقد أي فرصة بعد طرد سانشيز عقب مخالفة ضد ميسي.

وكان ميسي اقترب مرتين من التسجيل عن طريق تسديدتين قويتين لكن اللاعب الأرجنتيني حسم النتيجة عندما تلقى تمريرة من أرتورو فيدال بعد تحرك سلس قاده البديل ريكي بويغ.

ونادرا ما أعطى بالبيردي فرصة لبويغ البالغ من العمر 20 عاما لكنه شارك في الدوري لأول مرة هذا الموسم بواسطة سيتين (61 عاما) الذي تعهد بالحفاظ على تقاليد النادي الخاصة بإعطاء اللاعبين الشبان فرصة.

وقال بوسكيتس “لا يجب أن نعقد مقارنات، كل مدرب له طريقته وأسلوبه في رؤية كرة القدم. أنا سعيد بما فعله إرنستو وأنا سعيد أيضا بما يفعله سيتين. “الإدارة أرادت إجراء تغيير وبغض النظر عمن يقود الفريق فإننا نأمل أن يكون هذا هو الأفضل. لا زلنا في وضع يسمح لنا بالفوز بكل البطولات التي نشارك فيها”.