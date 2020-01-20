بطولة ايطاليا : ثنائية رونالدو تمنح يوفنتوس الفوز والصدارة بفارق أربع نقاط

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليواصل تألقه ويقود يوفنتوس لتصدر البطولة الايطالية لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بعد الانتصار 2-1 على بارما مساء الأحد.

وسدد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 34 عاما كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى قبل نهاية الشوط الأول (43) لكن بارما أدرك التعادل بعد ضربة رأس من أندرياس كورنيليوس عقب ركلة ركنية (55).

وأعاد رونالدو التقدم لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق بتسديدة ليصل إلى 16 هدفا في البطولة هذا الموسم منها 11 هدفا في آخر سبع مباريات.

ويتصدر فريق المدرب ماوريتسيو ساري الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي فقد نقطتين بتعادله مع ليتشي بينما يأتي بارما سابعا وله 28 نقطة.

واصبح رونالدو أول لاعب في يوفنتوس يسجل في سبع مباريات متتالية بالبطولة الإيطالية منذ الفرنسي ديفيد تريزيغيه في ديسمبر 2005.