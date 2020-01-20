بالأسماء/ من ستكون الشخصيّة الأقدر لرئاسة الحكومة؟

من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد اليوم الاثنين 20 جانفي 2020عن الشخصيّة الأقدر لرئاسة الحكومة التونسيّة وذلك وفق المهلة الدستورية التي ينص عليها الفصل 89 من الدستور.

هذا وقد التقى سعيّد كل من محمد الفاضل عبد الكافي (مرشح حركة النهضة وقلب تونس والنداء وأفاق والبديل) والياس فخفاخ (مرشح حركة تحيا تونس ) وحكيم بن حمودة (مرشح تحيا تونس وحركة الشعب وكتلة المستقبل والمشروع وافاق والبديل).

وتحضى هذه الأسماء الثلاثة بتوافق من قبل الأحزاب الأكثر تمثيليّة في البرلمان وهو ما يعزّز مرور الحكومة التي يكوّنها أي منهم بأغلبيّة مريحة.

ورغم اختيار الفاضل عبد الكافي من قبل حركة النهضة وقلب تونس و نداء تونس و آفاق والبديل الا أنه يبقى محسوبا على حزب قلب تونس و هو ما يقلّل فرضيّة اختياره لمنصب رئيس حكومة.

هذا ولا يستبعد متابعوا الشأن السياسي أن يختار قيس سعيّد شخصيّة أخرى لم تقترحها الأحزاب خاصّة وأنه الشخص الوحيد الذي سيتحمّل مسؤوليّة فشل الحكومة القادمة من عدمه .

ويذكر أن هناك أسماء أخرى قد طرحت من قبل بعض الأحزاب وهم كل من منجي مرزوق و عماد الدايمي المقترحان من قبل ائتلاف الكرامة.