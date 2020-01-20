جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 20 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية والمتفرقات من ابرزها رئيس الجمهورية يُعلن اليوم عن اسم رئيس الحكومة المُكلف وخطة مراقبة على مستوى المطارات بسبب فيروس ”كورونا” اضافة الى رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزور الجنوب التونسي بعد تسلمها مهامها .

وقد افاد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” ، انه من المنتظر أن يُعلن اليوم الإثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد مع انتهاء الآجال الدستورية والمُحددة بـ10 أيام عن اسم الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة.

وذكر الموقع ، ان حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز في الإستحقاق الإنتخابي التشريعي كانت قد كلّفت الحبيب الجملي بتكوين حكومة ، لكن هذه الحكومة لم تحظ بنيل ثقة نواب الشعب في جلسة عامة انتُظمت يوم الجمعة 10 جانفي الجاري.

وجاء في موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ، ان المدير العام لرعاية الصحة الأساسية بالوزارة شكري حمودة افاد في تصريح ، إنّ تونس وضعت خطة مراقبة صحية حدودية على مستوى مطارات البلاد، في إطار متابعة توصيات الوزارة في هذا الخصوص.

وأوضح بن حمودة ، أنّ تونس لم تسجل حالات إصابة بهذه الفئة من الفيروسات التي بدأت في الإنتشار منذ سنة 2002 تحت مسمى ”SRAS”.

ونشر موقع ” راديو ماد ” ان حنان حمدان رئيس مكتب تونس للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين زارت مركز ولاية مدنين وعقدت جلسة مغلقة مع الحبيب شواط والي مدنين بحضور اطارات من المنظمة ورئيس فرع الجنوب للمعھد العربي لحقوق الإنسان.

وافادت المتحدثة ، ان ھذه الزيارة ھي الاولي لھا للجنوب التونسي منذ تسلمھا لمھامھا بتونس منذ شھر خلفا لمازن ابو شنب للتعرف ميدانيا على انشطة المفوضية بالجھة والالتقاء بشركائھا على المستوى الجھوي كالھلال الاحمر التونسي بمدنين وفرع الجنوب للمعھد العربي لحقوق الإنسان والالتقاء ايضا بالسلط الجھوية.

وذكر نفس الموقع ، ان الاتحاد الافريقي اسند الجائزة القارية ” كوامي نكروما ” للامتياز العلمي وهي أبرز الجوائز العلمية التي تمنحها المنظمة الافريقية سنوياً إلى الأستاذ الشاذلي العبدلي الذي سيتسلمها بمدينة أديس أبابا بمناسبة انعقاد القمة الأفريقية يومي

9 و10 فيفري 2020 .

واضاف ان جوائز الاتحاد الافريقي ” كوامي نكروما ” تسند للامتياز العلمي سنوياً على ثلاثة مستويات وطني وإقليمي وقاري

(وهي أبرز الجوائز) لتكريم باحثين وباحثات أفارقة تميزوا بمساهمتهم العلمية في مواجهة التحديات التنموية للقارة الإفريقية.

واورد موقع ” الجمهورية ” ان موقع “نامبيو” اصدر نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش والذي شمل من المنطقة المغاربية كلا من تونس والجزائر بالإضافة إلى المغرب الذي يعتبر أغلى بلدان المنطقة على مستوى تكلفة المعيشة.

واضاف الموقع ، أن المؤشر يعتمد في تصنيفه على مجموعة من المعايير لتحديد كلفة العيش ، من بينها كلفة الأكل في المطاعم والتنقل وأسعار المواد الاستهلاكية .

واشار الى ان المغرب حل في الرتبة الأولى على مستوى المنطقة المغاربية والرتبة 104 على صعيد العالم والجزائر في الرتبة الثانية على مستوى المنطقة المغاربية، والرتبة 119 على الصعيد العالمي ، مبينا ان المؤشر يصنف تونس في الرتبة الثالثة على الصعيد المغاربي و126 على الصعيد العالمي لتكون بذلك الدولة الأقل تكلفة.

وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام” الى قائمة أفضل الدول في العالم الذي كشفه تصنيف عالمي جديد لسنة 2019 حيث احتلت الامارات المرتبة الاولى وال22 دوليا ماتقدمة على روسيا والبرتنغال وتايلاندا تليها قطر في المرتبة الثانية عربيا وال30 عالميا ،وبعدها السعودية ال31 دوليا ، فيما جحاءت مصر في المرتبة الرابعة عربيا وال36 دوليا .

واضاف ، ان التصينف اعتد على معايير الانفتاح الثقفي والتنوع ومناخ الاعال وجودة الحياة والتريخ والمواطنية ، مشيرا الى اتن هذا التصنيف يصدربشكل سنوي عن الموقع الأمريكي US News and World بشراكة مع مجموعة BAV، وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وابرز الموقع ، أن التصنيف اظهر أن سويسرا لا تزال أفضل بلد في العالم للسنة الرابعة على التوالي، في حين جاءت كندا في المركز الثاني متجاوزة اليابان التي هبطت إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الثاني خلال السنة الماضية. وحلت ألمانيا في المرتبة الرابعة تليها أستراليا، أما أسفل الترتيب الذي شمل 73 دولة فقط، جاء لبنان تتقدمه صربيا، ثم عمان وبلاروسيا وتونس.