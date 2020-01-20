ارتفاع طفيف لعدد المنتدبين التونسيين بالخارج في اطار التعاون الفني خلال سنة 2019

سجلت الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال سنة 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة 5 بالمائة في عدد المنتدبين حيث بلغ عددهم 3140 منتدبا مقابل 2985 منتدبا في سنة 2018، بحسب معطيات نشرتها الوكاللة.

وبلغ العدد الجملي للمنتدبين بالخارج في اطار التعاون الفني إلى غاية 31 ديسمبر الماضي من العام الماضي 20.227 متعاونا.

وقد احتل قطاع التعليم الثانوي والتقني النصيب الأكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 734 اطارا تربويا، يليه قطاع التعليم العالي بـ428 منتدبا، والقطاع الصحي الشبه الطبي بـ416 منتدبا، وقطاع الإدارة 399 منتدبا، وقطاع التربية البدنية بـ336 منتدبا. في حين كانت الانتدابات في مجال الغاز والبترول ضعيفة حيث لم تتجاوز الانتدابين.

وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من مجموع دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية بتعاقدها مع 654 اطارا، تليها قطر بتعاقدها مع 407 اطارا، ثم فرنسا بـ391 منتدبا، وعمان بـ308 منتدبا، والامارات 297 منتدبا وكندا بـ289 منتدبا والكويت بـ201 منتدبا.