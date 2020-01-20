تونس : النائب الأوّل لرئيس البرلمان تلتقي الأمين العام لمؤسسة “هانس زايدال” الألمانية

التقت النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، اليوم الاثنين بقصر باردو، أوليفي يورغ الأمين العام لمؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، الذي يؤدي زيارة الى تونس للتعرّف على مشاريع وبرامج التعاون بين الطرفين.

وأثنت الشواشي، على الدعم الذي ما فتئت تقدّمه هذه المؤسسة الألمانية لعمل المجلس، مشيرة في هذا الصدد، الى مشروع توثيق أعمال المجلس الوطني التأسيسي على مستوى الجلسات العامة الخاصة بصياغة الدستور، وتتويج هذه الجهود بإصدار مجلدات توثّقها، فضلا عن بعث مركز الموارد والاستشارات البرلمانية بالأكاديمية البرلمانية، الذي انطلق في العمل منذ قرابة السنة، لتيسير البحث العلمي ومساندة عمل النواب.

من جهته، عبّر أوليفي يورغ، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عن تقديره للخطوات التي تمّ قطعها في مجال رقمنة الأرشيف البرلماني، مؤكّدا استعداد المنظمة لمواصلة تقديم ما يلزم من دعم لانجاح هذا العمل وتسريعه، بالنظر الى أهميته في التعريف بنشاط المؤسسة البرلمانية وتسهيل النفاذ اليه.

كما أعرب عن اعجابه بتجربة تونس باعتبارها “قلب الديمقراطية في العالم العربي” خصوصا على مستوى تكريس مبدأ اللامركزية والحوكمة المحلية، معتبرا أن مستويات التعاون بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب تعتبر “غير مسبوقة”. وأبرز من جهة أخرى، العلاقات التاريخية بين تونس وألمانيا وأهمية مزيد تطوير الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين.

وتحوّل يورغ إثر ذلك الى المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، وزار فضاء حفظ الوثائق والأرشيف البرلماني الذي تمّ انجازه بدعم من هذه المنظمة وأفتتح في 23 جويلية 2019 ، وتعرّف على محتوياته وخصوصياته وأهميته في حفظ جانب كبير من الذاكرة الوطنية التونسية بأساليب متطوّرة وعصرية مطابقة للمعايير الدولية. كما زار مركز الموارد والاستشارات البرلمانية.