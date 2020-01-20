سليانة: تقدم موسم جني الزيتون ب 35 بالمائة فقط بسبب عدم توفر اليد العاملة

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية سليانة 35 بالمائة فيما قدرت الصابة ب80 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل حوالي 18 ألف طن من الزيت، وفق ماصرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري مروان الداودي ل(وات)

وبين الداودي ان من بين الاشكاليات التي تعيق تقدم موسم جنى هذه الصابة القياسية، عدم توفر اليد العاملة منذ انطلاق الموسم مع بداية شهر نوفمبر المنقضي، وذكر ان عددا من الفلاحين لم ينطلقوا بعد في عملية الجمع، اما لعدم توفر اليد العاملة او لانعدام توفر وسيلة لنقل العملة، وهو ماسيتسبب في اتلاف كمية هامة من الصابة.

واعتبر بالمناسبة ان ما يعمق الازمة، السعر المتدني لزيت الزيتون، وعدم اتضاح الرؤية بخصوص الحصول الممكنة لمشكل اليد العاملة، وفق قوله.

يشار الى ان الموسم جني الزيتون يتطلب منذ انطلاقه حوالي 10 الاف عامل طيلة 4 أشهر متتالية للقيام بعملية الجمع.