عزّ الدين سعيدان: “قيس سعيّد ضيّع على البلاد وعلى نفسه فرصة ذهبيّة في حال تأكّد اعتذاره عن حضور منتدى دافوس”

تداولت اليوم الاثنين 20 جانفي 2020 مواقع اعلاميّة خبر تراجع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عن المشاركة في منتدى “دافوس” الذي سيقام في جنيف بداية من يوم الثلاثاء 21 جانفي.

وقد اتّصل “المصدر” برئاسة الجمهوريّة للتأكّد من مدى صحّة الخبر المتداول الاّ أنها لم تؤكّد ولم تنفي ما تمّ الترويج له.

ويعتبر منتدى “دافوس” من أهم الملتقيات الاقتصاديّة الذي يحضره رؤساء الدول وممثّلي المؤسّسات الماليّة العالميّة و الشركات الكبرى ولا يمكن المشاركة فيه الا في حال تلقّي دعوة رسميّة أو دفع 480،000 جنيه إسترليني.

وفي هذا الاطار اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ”المصدر” أنه في حال تأكّد تراجع سعيّد عن الحضور في اللحظات الأخيرة فانّ هذا القرار يعطي صورة سلبيّة على تونس خاصّة بعد اعتذارها عن حضور منتدى برلين أيضا.

وشدّد سعيدان أن تونس لا يجب أن تضيّع على نفسها فرصة التواصل مع المجموعة الماليّة خاصّة في ظلّ تعطّل علاقاتها مع المؤسّسات الماليّة المانحة على غرار صندوق النقد لدولي والاتحاد الأوروبي.

كما اعتبر سعيدان أن الرئيس ضيّع على نفسه وعلى البلاد فرصة ذهبيّة بعدم حضور منتدى “دافوس” حيث أنّه كان من المفترض أن يقدّم نفسه لرؤساء العالم ويحاول كسب علاقات لم يكن يملكها قبل تولّي منصب رئاسة الجمهوريّة، اضافة الى محاولة جلب استثمارات للنهوض بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس.