كاس امم افريقيا  : بنور يقود المنتخب التونسي لانتصار عريض على المغرب 31-24

قاد اللاعب امين بنور المنتخب التونسي لكرة اليد للانتصار على نظيره المغربي بنتيجة 31-24 (الشوط الاول 17-12) في مباراة اقيمت مساء اليوم الاثنين بقاعة رادس لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثانية ضمن الدور الرئيسي لكاس امم افريقيا لكرة اليد .

وتم اختيار بنور لاعب فريق دينامو بوخاريست الروماني الذي استعاد مساء اليوم امام المغرب امكانياته الفنية والبدنية واظهر روحا انتصارية عالية افضل لاعب في المباراة .

وبرصيد 4 نقاط لكل منهما ضمنت تونس والجزائر التاهل الى نصف النهائي في انتظار المواجهة التي ستجمع بينهما مساء الاربعاء لتحديد صاحب المركز الاول المتاهل عن المجموعة الثانية .

ويخوض المنتخب التونسي الدور الرئيسي لهذه الكاس ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الجزائر والمغرب والراس الاخضر.

وقد تفوق المنتخب الجزائري من جهته على نظيره من الراس الاخضر 25-23 ( الشوط الاول 13-12) في اطار الجولة الاولى من الدور الثاني.

ودخل المنتخبان التونسي والجزائري الدور الرئيسي للمسابقة القارية برصيد نقطتين بعد فوز تونس على الراس الاخضر والجزائر على المغرب في الدور الاول .

واظهر زملاء الحارس المخضرم مكرم الميساوي من جديد جاهزية كبيرة امام المغرب فسيطروا على اغلب ردهات الشوط الاول بفضل التميز الهجومي خاصة للعلويني والجزيري والسوسي وبنور ومعرف ومروان شويرف وذلك على درب حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 والمحافظة على اللقب الافريقي .

وتميز امين بنور بشكل خاص بحسن استعداده البدني والفني واستعاد نجاعته الهجومية المعهودة في لقاء اليوم بفضل تسديداته اليسارية القوية التي عجز الدفاع المغربي عن التصدي لها كما اظهر خط الدفاع التونسي بقيادة مروان شويرف واسامة حسني صلابة كبيرة وتمكن في عديد المناسبات من ايقاف الهجمات المرتدة السريعة للفريق المغربي خاصة في الشوط الثاني .

ورغم اهمية المباراة فقد عمل الاطار الفني بقيادة المدرب الاسباني طوني جيرونا على اتاحة فرصة المشاركة امام اكبر عدد من اللاعبين من اجل تجويد نسق اللعب ودعم اللحمة والروح الانتصارية صلب المجموعة في انتظار الادوار المتقدمة للمسابقة .

وكان المنتخب التونسي قد حقق امس فوزه الثالث على التوالي في كاس امم افريقيا بتغلبه على نظيره الكامروني 41-21 في ختام مقابلات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول بعد ان كان تفوق في الجولتيين الاوليين على كوت ديفوار 48-24 والراس الاخضر 33-21.

ويلاقي المنتخب الوطني التونسي في مباراته الثانية ضمن الدور الرئيسي نظيره الجزائري (اول المجموعة الرابعة) بعد غد الاربعاء من اجل حسم صاحب المركز الاول عن المجموعة 2 .

الاثنين 20 جانفي 2020

الراس الاخضر – الجزائر 23-25

تونس – المغرب 31-24

الترتيب

1- الجزائر 4 2

2- تونس 4 2

3- المغرب 0 2

– الراس الاخضر 0 2

الاربعاء 22 جانفي 2020

س14/ الراس الاخضر – المغرب

س18/ تونس – الجزائر