بنزرت: القاء القبض على عصابة تروج للمواد المخدرة وتحجز 26 صفيحة من القنب الهندي

تمكنت اليوم الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت التابعة لادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القاء القبض على شخصين يروجان المواد المخدرة حيث حجز لديهما 26 صفيحة من مخدر القنب الهندي ، وفق ما افاد به مراسل وات ، مصدر امني مسؤول.

واضح المصدر ان مصالح الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات تمكنت من رصد تحركات هذين الشخصين اصيلي احدى المناطق بالعاصمة قبل ان تتمكن اثر نصب كمين محكم لهما على مستوى احدى نقاط التفتيش بالطريق السيارة تونس بنزرت من القاء القبض عليهما متلبسين وحجز 26 صفيحة من مخدر القنب الهندي “الرفيع” تقدر قيمتها بحوالي 35 الف دينار بالتوازي مع حجز السيارة المستعملة .