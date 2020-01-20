قيس سعيّد لن يشارك في منتدى دافوس

العثور على عون أمن مشنوق بمنزله.. وهذه التفاصيل

هام/ قيس سعيّد يكشف موعد الاعلان عن الشخصيّة المكلّفة بتكوين الحكومة

مجدّدا/ سمير الوافي أمام القضاء

نور الدين الطبوبي :الديمقراطية لا تعني بأي حال التسامح مع وجود الفوضى

2020/01/20 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاثنين، أن الديمقراطية لا تعني بأي حال التسامح مع وجود الفوضى مثلما ما هو الحال اليوم في تونس بل هي آلية لتطور وتقدم الشعوب ويجب أن تؤخذ في مفهومها الايجابي .

وندد الطبوبي في افتتاح الدورة الثانية لتكوين الاطارات النقابية الملتئمة، اليوم الاثنين، بمدينة الحمامات، بتفشي الخطاب الشعبوي في البلاد الذي سيؤدي حسب قوله إلى إهدار الوقت عوض التركيز عن القضايا الأساسية لعموم المواطنين مؤكدا ضرورة أن تنكب كل الأطراف على مقارعة الحجة بالحجة للنقاش في مشاريع تخدم مصالح الناس.

ولاحظ في سياق آخر، أن الواقع المعيش في تونس يشكو تفشي بعض مظاهر الاجرام، بالاضافة إلى الفقر والبطالة في أوساط المجتمع وهو ما يمثل تحديات حقيقية يجب توفير حلول لها، حسب قوله.

وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم حرية الاختيار والديمقراطية والتنوع لافتا إلى أن تعرض المنظمة الشغيلة إلى حملات من “السب من قبل بعض الأطراف” لن يثنيه عن الالتزام بدوره تجاه تونس”.

وأقر بأن اختلاف وجهات النظر بين قيادي المنظمة لا تحول أبدا دون القدرة على ادارة الاختلاف بروح من المسؤولية العالية لافتا إلى أن المركزية النقابية تولي أهمية بالغة لتكوين منظوريها علاوة على دعمها للأنشطة الثقافية والابداعية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn