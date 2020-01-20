انطلاق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية يوم الاثنين 27 جانفي 2020

تنطلق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2020/2019، يوم الاثنين 27 جانفي 2020، حسب ما أعلنته شركة النقل بتونس.

وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته، الاثنين، ان عملية بيع القسط الثاني من الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس/ حلق الوادي/ المرسي ستتم عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا باقليم تونس الكبرى ( ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) و21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية).

كما ستخصص الشركة أربع نقاط لتامين عمليات البيع والقيام بالعمليات الخاصة المتمثلة في اصلاح او تعويض الاشتراكات وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 والوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط “سليمان كاهية ” والوكالة التجارية الموجودة بمحطة المرسي لخط ت ج م وقاعة بيع الاشتراكات المعتادة المحاذية لمحطة المترو بحي الخضراء.

ويكون توقيت العمل بهذه الوكالات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين الى يوم الجمعة ومن الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال يوم السبت.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة ، وانطلاقا من نفس التاريخ فانه بالامكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الانترنات او الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1228 او بالرقم الاخضر لشركة نقل تونس 80.100.345