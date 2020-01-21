في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

تزداد الرغبة في السفر والاهتمام بالفلسفة والدراسة . اليوم سترغب في شيء ما في الخارج : الذهاب إلى بلد بعيد للاسترخاء أو الحصول على وظيفة في شركة أجنبية أو البدء في تعلم لغة أجنبية.. ماليا اليوم تحتاج إلى التفكير بعناية في المال حتى لا تخسره….

عاطفيا حاول ألا تواجه مشاكل في علاقاتك مع أحبائك. حاو لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على الفور.

الثور

اليوم جيد لحل القضايا الشخصية والمالية والتواصل اللطيف من دون بذل الكثير من الجهد.. سيبدأ الكثير منكم في التفكير في طرق لتحسين الموقف وقد ينطبق هذا على الحياة الشخصية والعمل..

عاطفيا يعد الجانب الرومانسي في حياتك بالحب والحظ شريطة أن تكون على دراية باحتياجات الشريك والعلاقة ستتطور .

الجوزاء

مهنيا لا تحرم نفسك من الرغبة في التحدث مع رؤسائك حول خططك…يوم جيد للتغيير وترك العادات السيئة وللاستماع جيدا لآراء الآخرين وخصوصا الشركاء وسيكون من الجيد ان تكون دباوماسيا اكثر ..

عاطفيا حاول التقليل من تفكيرك المهني واعطي مساحة خاصة لعواطفك فالشريك في حاجة لك

السرطان

يمكنك توسيع مجال نشاطك ونطاق اهتماماتك المهنية ورعاية صحتك . سيكون هناك شغف لتعلم شيء جديد..

عاطفيا حاول التواصل مع الشريك أو الاحبة من خلال اظهار التفاهم والصبر لاحتياجاتهم . تعد العلاقات الودية بأن تكون لطيفة ومفيدة .

الاسد

القمر في القوس يمنحك التفاؤل والرغبة في تجربة شيء غير عادي. تشعر بالحكمة والقوة ويختفي الخوف من المستقبل والمجهول…

عاطفيا يمكنك أن تجذب الجنس الآخر بسهولة. تظهر الإغراءات واللقاءات الرومانسية الغير متوقعة وحتى الحب من أول نظرة ممكن . ولكن قد تكون المشاعر سريعة الزوال.

العذراء

يوم جيد للعائلة وللدردشة مع الأقارب الأكبر سنا. هم بحاجة إلى رعايتك ومشاركتك أكثر من أي وقت مضى. حتى القليل من المساعدة والوقت الذي تقضيه معهم ستتذكره لفترة طويلة مع الدفء وتحقيق الرضا الروحي. .

عاطفيا قد ترتبط مشاكل العلاقة التي تظهر اليوم بالعقلانية المفرطة للشريك .

الميزان

لديك فترة جيدة من التواصل والاتصالات والحظ ، الشعبية. تحصل على أفضل ما تستحقه. لا يوجد الكثير من الجهد المطلوب. فقط شع بسحر الخاص . ربما تكون امام لقاء شخص مثير للاهتمام ، وتلقي هدية..ولكن كن حذرا ، حذاير من الغيرة والحسد.

عاطفيا يمكنك المبالغة في تقدير قدراتك..يوم جيد لاصلاح اي سوء للفهم مع الطرف الآخر

العقرب

يوم جيد لترتيب امورك المالية .. من الجيد اليوم التحدث عن مواضيع روحي والبحث عن نشاط يتيح لك تحقيق نجاح في حياتك. فكر في المستقبل وابدأ العمل على المدى الطويل وقم بتوسيع نطاق النشاط ودائرة التواصل والتواصل مع الحكماء والمعلمين الروحيين وقراءة الكتب الفلسفية..

عاطفيا يوم حيادي ولكن لا تمزج الحب بالمال ..

القوس

اليوم القمر في برجك . أنت ساحر ، يرافقك الحظ. . يمكنك قبول العرض ، والتخلص من العبء الثقيل . اترك مساحة من وقتك لما هو غير متوقع. حدسك يتفاقم بشكل لا يصدق. .

عاطفيا حاول التصرف بحكمة واظهار الابتسامة في تعاملك مع الاحبة والشريك

الجدي

اليوم خذ قسطًا من الراحة وارح صحتك اكثر وغدا القمر في برج ينعشك من جديد . اقضي هذا اليوم مع الأصدقاء والأشخاص المتشابهين معك في التفكير. يمكنك إعطاء أهمية كبيرة للتفاصيل الغير مهمة وتخطي التفاصيل المهمة. . ستكون محظوظًا إذا اهتميت بالحياة الروحية وبنظرة الآخرين إلى العالم وتوسيع آفاقك. .

عاطفياً تميل لاخفاء مشاعرك وعواطفك وتفكر بالحنين لعلاقة سابقة

الدلو

اليوم مناسب اجتماعيا وللقاء أشخاص لديهم خطط مشتركة مع خططهم. وقت مناسب لقطف ثمار أنشطتك السابقة أو على الأقل تحسينها. هذه فترة تصحيح الأخطاء ومقارنة حالتك بالواقع المحيط والبحث عن أسباب روحية عميقة للنجاح والفشل.

الحوت

من المفيد اليوم تعلم شيء جديد مهني ومناسب للاتصالات المتوقفة سابقا مع الشركاء الأجانب والعمل والتواصل وإرضاء الأقارب. . ابحث عن مصادر المتعة الروحية لنفسك ..

عاطفياً تجنب التقلب بالمزاجية وابتعد عن أفكار الاكتئاب..حاول الترتيب لسهرة جميلة مع الشريك بعيدا عن هموم الحياة