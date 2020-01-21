هكذا سيكون الطقس اليوم

يكون الطقس اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف سحب مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بالشمال والوسط .

تكون الريح جنوبية شرقية قوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب و البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وهائج ببقة السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال والوسط تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 18 إلى 23 درجة بالجنوب.