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هكذا سيكون الطقس اليوم

2020/01/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف سحب مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بالشمال والوسط .

تكون الريح جنوبية شرقية قوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب و البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وهائج ببقة السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال والوسط تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 18 إلى 23 درجة بالجنوب.

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