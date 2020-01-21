ريال مدريد يضم اللاعب البرازيلي الصاعد رينيير من فلامنجو

أعلن ريال مدريد المنافس في بطولة إسبانيا لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع لاعب موهوب آخر من البرازيل بعد ضم لاعب الوسط المهاجم رينيير جيسوس (18 عاما) من فلامنجو. وأوضح ريال في بيان أن رينيير، الفائز بكأس ليبرتادوريس مع نادي صباه الشهر الماضي، وقع على عقد لمدة ست سنوات.

وينضم رينيير إلى مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو وهما من أبرز المواهب الواعدة في أمريكا الجنوبية التي انتقلت لنادي العاصمة الإسبانية في آخر 18 شهرا.

وسيلتحق اللاعب الصاعد بالفريق الثاني لريال مدريد بعد مشاركته مع البرازيل في مباريات ودية استعدادا للأولمبياد في فيفري المقبل. وتكهنت وسائل اعلام محلية بأن ريال مدريد دفع نحو 30 مليون يورو (33.25 مليون دولار) لضم اللاعب.

وتؤكد هذه الخطوة تخلي ريال مدريد عن سياسة ضم اللاعبين العمالقة إذ يحرص رئيسه فلورنتينو بيريز على عدم اهدار النجم العالمي القادم بعد فشله في ضم نيمار الذي اختار اللعب للغريم اللدود برشلونة في 2013.