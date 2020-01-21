وزارة الصحة ترجئ اتمام مناظرة الدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة بعنوان سنة 2019 الى تاريخ لاحق

أعلنت وزارة الصحة عن ارجاء اتمام المناظرة بالاختبارات للدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الاطباء المفتوحة بعنوان سنة 2019 الى تواريخ جديدة للمناظرة لاحقا.

وبينت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” أن إرجاء المناظرة يعود بالأساس الى ان العدد المصرح بقبولهم من المترشحين في الاختبار الكتابي أقل من العدد الأدنى المطلوب لاجتياز الاختبار الشفاهي.

وأوضحت في هذا الخصوص أن شروط المناظرة تستوجب أن يكون عدد المترشحين المصرح بقبولهم في حدود ضعف المراكز المعروضة للتناظر أي ضعف الخطط المفتوحة وهي 29 خطة في هذه المناظرة.

ولفتت الوزارة الى أنها استندت في قرارها الى مقتضيات الفصل الـ10 من قرار وزير الصحة المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الاطباء.

يذكر أن المناظرة تم فتحها بمقتضى قرار وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ المؤرخ في 2 جويلية 2019 لتسديد 29 خطة وظيفية.