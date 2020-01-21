هذه وعود الفخفاخ اثر تكليفه برئاسة الحكومة

أكّد إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيّد الإثنين 20 جانفي 2020 أنّه سيسعى لتكوين حكومة ”تكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي”، مضيفا أنّه سيعمل على أن تكون متناغمة مع ما عبر عنه الشعب التونسي في الإنتخابات الأخيرة، حسب تصريحه.

وأشار إلى أنّه سيعمل على التغيير الجدي في السياسات العامة من أجل ”ارساء شروط ومؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية” من خلال ”دولة تنصف جهاتها وأحيائها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش”.

وأوضح الفخفاخ أنّ حكومته ستتكوّن من ”فريق مصغّر منسجم وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة المجيدة”، مضيفا أنّ الحكومة ستسعى إلى التعاون المستمر مع رئاسة الجمهورية لخدمة الوطن والشعب، حسب تصريحه.

وأشار إلى أنّه سيفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن في تشكيل الحكومة بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه الأغلبي، وفق قوله.