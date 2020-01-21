هام/ البنك المركزي يحدّد 14 خدمة بنكيّة مجانيّة يمكن أن يتمتّع بها أي حريف

حـدد البنك المركزي التونسي 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف لدى البنوك في تونس الحق بالانتفاع بها وتهم هذه الخدمات:

1-فتح حساب بنكي

2- الحصول على دفتر الصكوك البنكية

3- الحصول على دفتر ادخار

4- ايداع وسحب سحب الأموال نقدا

5- خلاص الصك البنكي

6- تحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر في الفرع البنكي ذاته

7-الاطلاع على الحساب البنكي

8- الحصول على كشف الحساب البنكي

9- الحصول على كشف الحساب البنكي الشهري

10- سحب الأموال من الموزع الآلي الخاص ببنك المودع

11-الدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة بتونس

12 -خلاص الفواتير عبر الأنترنات

13-تغيير العنوان

14- غلق الحساب البنكي