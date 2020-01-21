العثور على عون أمن مشنوق بمنزله.. وهذه التفاصيل

هام/ قيس سعيّد يكشف موعد الاعلان عن الشخصيّة المكلّفة بتكوين الحكومة

مجدّدا/ سمير الوافي أمام القضاء

علاء الشّابي: “حبس النساء مازال فيه بلايص”

هام/ البنك المركزي يحدّد 14 خدمة بنكيّة مجانيّة يمكن أن يتمتّع بها أي حريف

2020/01/21 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

حـدد البنك المركزي التونسي 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف لدى البنوك في تونس الحق بالانتفاع بها وتهم هذه الخدمات:

1-فتح حساب بنكي
2- الحصول على دفتر الصكوك البنكية
3- الحصول على دفتر ادخار
4- ايداع وسحب سحب الأموال نقدا
5- خلاص الصك البنكي
6- تحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر في الفرع البنكي ذاته
7-الاطلاع على الحساب البنكي
8- الحصول على كشف الحساب البنكي
9- الحصول على كشف الحساب البنكي الشهري
10- سحب الأموال من الموزع الآلي الخاص ببنك المودع
11-الدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة بتونس
12 -خلاص الفواتير عبر الأنترنات
13-تغيير العنوان
14- غلق الحساب البنكي

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn