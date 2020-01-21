اطلاق برنامج خاص باحداث المؤسسات الناشئة يوم 29 جانفي 2020 بتونس



سيتم، يوم 29 جانفي 2020، اطلاق برنامج “تاك بوستر تونس 2020” خاص باحداث المؤسسات الناشئة، خلال انعقاد الدورة الثانية للايام التكنولوجية “تاك دايز”، بالعاصمة، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، على موقعها الإلكتروني.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يوفر تدريبا مجانيا على مبادرة “المجتمع المقبل”، إلى توجيه الدعم لرجال الأعمال أو المخترعين أو الباحثين أو الأكاديمين أو المهندسين الشبان المهتمين بإنشاء مؤسسة ناشئة وتطويرها بالاعتماد على تكوينهم العلمي أو في اختصاص آخر.

وسيضمن عدد من المكونين والخبراء والمهنيين تقديم الدعم اللازم للمبادرين من خلال تحديد الأسواق الهامة وفرص التمويل الجيدة. وسيحرصون كذلك على اعداد نموذج عمل ناجع يوضح الرؤيا أمام المستثمرين الشبان على المستويين الوطني والعالمي.

ويشمل هذا البرنامج التدريبي ثلاث محاور تستغرق كل منها 5 أيام، سينتظم في الفترة الممتدة بين فيفري وماي 2020. كما يتضمن عقد لقاءات مباشرة مع خبراءفي المجال.

كما سيوفر البرنامج الفرصة للمتدربين للمشاركة في لقاءات مهنية مع الصناعيين والمستثمرين في تونس. كما سيتم دعوة أفضل ثلاثة مشاريع للمشاركة في تظاهرة بمدينة إيكس إن بروفنس في ديسمبر 2020.

ويذكر أن مبادرة “المجتمع المقبل”، التي أطلقتها شبكة “أنيما” للاستثمار، تضم حاليا أكثر من 300 مؤسسة و2500 رجل أعمال.