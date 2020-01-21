جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار والمتفرقات من ابرزها مواقف الأحزاب من تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة وقريبا تاسيس قناة وطنية ثالثة اضافة الى ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومنظمة الدفاع عن المستهلك تستنكر

وقد افاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان جملة من الأحزاب عن مواقفها بعد إعلان رئاسة الجمهورية تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة حيث قوبل هذا التكليف بترحيب بعض الأحزاب فيما أبدت أحزاب أخرى استغرابها منه.

واضاف ان حزب التيار الديمقراطي ابدى ترحيبه بهذا التعيين حيث قال النائب عن الحزب غازي الشواشي إنّ الفخفاخ هو الشخص المطلوب للمرحلة القادمة .

واشار الى ان النائب عن حركة النهضة عماد الحمامي قال إنّ الحركة لا تعترض على هذا التعيين، واصفا الفخفاخ بالصديق خاصة أنّه سبق أن تقلّد مناصب وزارية خلال فترة حكم الترويكا برئاسة النهضة.

ومن جهته افاد النائب والقيادي في قلب تونس أسامة الخليفي إنّ تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة يطرح عدّة نقاط استفهام خاصّة وأنّ حزب التكتّل الذي ينتمي إليه الفخفاخ غير ممثل في البرلمان وفق ما ورد في الصحيفة.

واورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا لأمين عام حركة تحيا تونس سليم العزابي علق فيه على تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة القادمة قائلا: “سجلنا هذا الاختيار بكل ارتياح “، معتبرا أن أغلب الاسماء التي تضمنتها مراسلات الاحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لترشحيها للمنصب تتمتع بالمعايير اللازمة للاضطلاع بهذه المهمة.

وأوضح العزابي لدى حضوره اليوم في برنامج ” الماتينال ” ، ان قرار اختيار ترشيح حركة تحيا تونس للفخفاخ كان بالتنسيق مع حزب التيار الديمقراطي وأن الحركة رشحت حكيم بن حمودة بعد التنسيق مع قلب تونس وحركة الشعب، موضحا ان التنسيق مع الاحزاب كان في اطار ” جس النبض ” لتسهيل المأمورية على رئيس الجمهورية.

وأكد العزابي ، ان الحركة ستتحاور مع قلب تونس لتقريب الرؤى في هذا الخصوص، داعيا الفخفاخ إلى مد يده في هذه المهمة الصعبة إلى جميع الاطراف السياسية .

ونشر نفس الموقع ، ان أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك وصل إلى دار الضيافة بقرطاج للقاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ .

وذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت امس في بلاغ لها عن تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة ، مضيفا ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد توجه لإلياس الفخفاخ بالقول ” سنقاوم معا كل من عاث في هذا الوطن العزيز فسادا “.

وجاء في موقع “اخر خبر اونلاين” ان مدير القناة الوطنية الاولى فتحي الشروندي افاد انه سيتم قريبا تاسيس قناة وطنية ثالثة ستكون اخبارية استجابة لمطالب المرحلة وتطلعات المشاهد التونسي من خلال اخبار جديدة على مدار الساعة .

واضاف ، ان القناة الاولى ستكون جامعة تلبي رغبات مختلف اطياف الشعب التونسي فيما ستكون الثانية قناة برلمانية ، مضيفا ان النقاش يدور في الفترة الحالية بين القائمين على مؤسسة التلفزة الوطنية ومجلس نواب الشعب بخصوص القناة الثانية حول امكانية تمويلها من البرلمان .

وتطرق موقع اذاعة “راديو ماد ” الى مداخلة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ، سليم سعد الله ، في برنامج “موجة صباح” حيث اكد ، أن بعض المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا في الأسعار في أواخر شهر ديسمبر المنقضي على غرار السكر المدعّم والقهوة وهوما تم الاعلان عنه من طرف وزارة التجارة في حين أن مواد أخرى تم الزيادة في أسعارها دون ان تعلم وزارة التجارة مثل الزبدة والأرز وغير ذلك .

وأوضح المتحدث ، أن الزيادة في الأسعار تكون عادة مرتبطة بالزيادة في المحروقات ، أو الارتفاع في سعر اليد العاملة ، أوعندما يتدحرج الدينار في حين أن هذه العوامل لم تتوفر حتى يتم الزيادة في الأسعار وفق تعبيره ، داعيا الحكومة القادمة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لهذه الزيادات والبحث في أسبابها لايجاد حلول لها نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وفق تعبيره.

كما اكّد على ضرورة تأطير القوانين المتعلقة بالزيادات والحدّ من المضاربة ومن مسالك التوزيع الموازية حسب قوله.