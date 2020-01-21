تصنيف الاندية لعام 2019 : الترجي في المركز 19 عالميا والأول إفريقيا وعربيا

احتل الترجي الرياضي المركز التاسع عشر عالميا والاول افريقيا وعربيا في تصنيف اندية العالم لسنة 2019 الذي اصدره المعهد الدولي لكرة القدم للتاريخ والاحصاء يوم الثلاثاء.

وجاء فريق باب سويقة في هذا الترتيب المتقدم نظير تتويجه بلقب رابطة ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي وحصوله على لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى للمرة الثالثة على التوالي الى جانب مشاركته في مونديال الاندية الذي حقق خلاله انجازا فريدا من نوعه باعرض انتصار في تاريخ المسابقة بفوزه على السد القطري في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس 6-2.

ومن جهته، تحصل النجم الساحلي على المرتبة 62 عالميا والثانية افريقيا وعربيا بعد موسم احرز خلاله بالخصوص كاس زايد للاندية العربية البطلة فيما حل النادي الصفاقسي في المركز 91 عالميا والتاسع افريقيا والرابع عربيا مستفيدا من تتويجه بمسابقة كاس تونس.

وتصدر ليفربول بطل اوروبا الترتيب العالمي متقدما على برشلونة بطل اسبانيا ومانشستر سيتي بطل انقلترا.