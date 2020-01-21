رابطة ابطال افريقيا : الاهلي يستانف تحضيراته غدا الاربعاء

يستانتف النادي الأهلي تدريباته غدا الأربعاء تحضيرا لمباراته مع النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل بالقاهرة في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر راحة للاعبين أمس واليوم لاسترجاع القوى قبل العودة للتدريبات غدا وافاد طبيب الفريق ان رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب مشاركته في مباراة النجم الساحلي المقبلة حسب ما افاد النادي المصري ويعاني رمضان صبحي من تمزق في العضلة الخلفية تعافى منه بشكل كبير، ويستكمل حاليا التأهيل.