علاء الشّابي: “حبس النساء مازال فيه بلايص”

عاصفة خطيرة تهدّد البلاد التونسيّة: الرصد الجوّي يوضّح

منال عبد القوي تدخل القفص الذهبي دون عائلتها وأصدقائها (صور +فيديو)

الرئيس الفرنسي يعبر لرئيس الجمهورية في اتصال هاتفي ،عن تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين

رابطة ابطال افريقيا : الاهلي يستانف تحضيراته غدا الاربعاء

2020/01/21 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

يستانتف النادي الأهلي تدريباته غدا الأربعاء تحضيرا لمباراته مع النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل بالقاهرة في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر راحة للاعبين أمس واليوم لاسترجاع القوى قبل العودة للتدريبات غدا وافاد طبيب الفريق ان رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب مشاركته في مباراة النجم الساحلي المقبلة حسب ما افاد النادي المصري ويعاني رمضان صبحي من تمزق في العضلة الخلفية تعافى منه بشكل كبير، ويستكمل حاليا التأهيل.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn