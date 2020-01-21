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مدنين: أعوان المالية بالجهة ينفذون إضرابا عن العمل على خلفية جملة من المطالب المهنيّة

2020/01/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفّذ، اليوم الثلاثاء، أعوان المالية بمدنين إضرابا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام قصر المالية بالجهة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية، والتي من أهمها، حسب قولهم “نقص الموارد البشرية وإسناد الخطط الوظيفية بالمحاباة دون اعتماد المعايير القانونية”.

وبيّن كاتب عام النقابة الاساسية للمالية بمدنين، عمار العماري، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الاضراب تقرر على إثر الجلسة الصلحيّة التي تم عقدها مؤخرا بالادارة العامة للمحاسبة العمومية، والتي تم خلالها حسم بعض النقاط، فيما لم يقع البت في عدد من المطالب الأساسية ومنها التسميات الأخيرة في الخطط الوظيفية، والتي أثارت وفقه، موجة من الغضب في صفوف أعوان المالية وأحدثت بلبلة داخل المؤسسة.

وأضاف ذات المصدر، أن نقص الاطار البشري بالمؤسسة يمثل كذلك سببا آخر لتنفيذ هذا الاضراب، في جهة تشهد كثافة في العمل، على حد تعبيره.

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