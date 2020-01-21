مونديال قطر 2022  : تونس على راس المجموعة 2 الى جانب زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية

وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات الدور الاول من كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في القاهرة المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية .

وضمت المجموعة الاولى كل من الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي في حين تركبت المجموعة الثالثة من نيجيريا والرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيريا.

وضمت المجموعة 4 كل من الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي وتكونت الخامسة من مالي وأوغندا وكينيا ورواندا .

وفي السادسة نجد منتخبات مصر والغابون وليبيا وأنغولا وضمت المجموعة 7 كل من غانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا في حين تركبت المجموعة 8 من منتخبات السنغال والكونغو وناميبيا وتوغو.

وضمت المجموعة 9 كل من المغرب وغينيا وغينيا بيساو والسودان وتركبت المجموعة 10 من منتخبات جمهورية الكونغو وبينين ومدغشقر وتنزانيا .

وشارك في قرعة هذا الدور 40 منتخبا إفريقيا من بينها 26 منتخبا هي الأعلى في التصنيف بالقارة السمراء و 14 منتخبا صعدت عبر التصفيات من الدور الأول .

وقد قام بسحب القرعة النجم الفرنسي مارسيل ديسايي بحضور عدد كبير من مسؤولي اتحادات الدول ال 40 المشاركة في التصفيات ومن بينها مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير .

وتم تقسيم المنتخبات إلى 10 مجموعات وضمت كل مجموعة 4 منتخبات على ان تقام بينها منافسة من دورين (ذهاب وإياب) .

ومن المقرر أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي سيضم 10 منتخبات على أن تقام بينها 5 مواجهات ويتأهل الفائزون إلى نهائيات “قطر 2022” مباشرة .

وفي وقت سابق تم تقسيم منتخبات هذا الدور إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النحو التالي :

المستوى الأول: تونس والسينغال ومصر ونيجيريا والجزائر والمغرب وغانا ومالي والكاميرون والكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو والكوت الديفوار وجنوب إفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والغابون والبنين وزامبيا والكونغو برازافيل.

المستوى الثالث: مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وإفريقيا الوسطى والزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو.

المستوى الرابع: المالاوي وأنغولا والطوغو والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وأثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وقام الاتحاد الافريقي (الكاف) بتغيير المواعيد المقترحة لمنافسات التصفيات بعد قراره بتغيير موعد كاس الأمم الإفريقية التي ستحتضنها الكاميرون العام المقبل لتقام في الشتاء بدلًا من إقامتها في فصل الصيف .

وأرسل “الكاف” اعلاما للمنتخبات الأفريقية بالمواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وكانت على النحو التالي :

الجولة الأولى: بين 5 و 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: بين 9 و 17 نوفمبر 2020

الجولتين الثالثة والرابعة: بين 22 و 30 مارس 2021

الجولة الخامسة : بين 30 أوت و7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة : بين 4 و 12 أكتوبر 2021

الباراج : بين 8 و 16 نوفمبر 2021 .