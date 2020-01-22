في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 22 جانفي 2020

الحمل

قد يكون هناك تحد صعب إذا حاولت أن تتوقف عن التفكير في حياتك العاطفية أو إذا حاولت إهمال مشاعرك. كل شيء سيكون على ما يرام. لا تقبل القيام بأي مهمة إضافية اليوم لكي لا يزداد الشعور بالضغط والتوتر. اهرب من جو العمل في المساء لمكان هادئ رومانسي.

الثور

تنافس الزملاء اليوم لتصل إلى أهدافك التى تسعى إليها. كثرة العتاب قد تبعد الحبيب عنك فكن حذرا. تزداد عائداتك وأرباحك اليوم نتيجة استثمارك في مشروع مربح. أظهر المزيد من الاهتمام بمشاعر الحبيب ولا تهملها.

الجوزاء

لا تجعل المشاكل التي تحدث من حولك تؤثر عليك بشكل سلبي. اصغ للآخرين ولكن لا تتأثر بهم. يجب أن تثق بنفسك أكثر وبقدراتك في العمل فأنت مميز حقا في كل شيء.

السرطان

السياسة التي كنت تتبعها أمس ربما تتسبب لك في حدوث مشكلة اليوم. ميلك للتفكير في أحلامك وطموحاتك قد يجعلك تبادر لاتخاذ خطوة جديدة لتحسين مستواك المهني والاقتصادي. قد تخدعك مشاعرك وعواطفك اليوم، ولذلك عليك أن تنسحب من حياة الطرف الآخر بهدوء.

الاسد

ترغب بشدة في مساعدة شخص ما في المكتب، ولكن يجب ألا تضحي بصحتك وسعادتك من أجل شخص آخر. تشعر بالرضا عن نفسك اليوم لإنجازك العديد من المهام بالوقت المحدد لها. لا تيأس من محاولتك لإصلاح الامور بينك و بين من تحب.

العذراء

لا يوجد اليوم أي مبرر للكسل والخمول اللذين تشعر بهما في هذا الوقت. كلما كنت نشطا اليوم ومفعما بالحيوية، شعرت أكثر بالسعادة والفرح. اخرج من قوقعتك وانهض من فراشك وعبر عن أفكارك للآخرين. اخرج لمكان مفتوح واستنشق هواء نقيا ومنعشا.

الميزان

نظم ورتب أمورك في العمل وتخلص من القضايا القديمة التي تشغل تفكيرك دون فائدة. اهتمامك بشؤونك الماضية يجعلك تبدأ حياة جديدة خالية من أي مشاكل أو أمور مقلقة. اقترابك من الشريك في هذه الفترة يثبت له أنك تحاول إسعاده.

العقرب

تشعر فجأة أن كل شيء يتحول لصالحك، وأحيانا تتصاعد المشاكل وتزداد حدتها. حاول أن تضع حدودا بينك وبين بعض الأشخاص الوقحين. تعامل مع المشاكل التي تواجهك اليوم بقوة وصلابة. تشعر بالخوف بسبب ازدياد التوتر والخلافات بينك وبين الشريك.

القوس

تشعر أنك تخرج اليوم للنور بعد فترة كئيبة مظلمة. ربما تخف الأحمال اليوم، ولكن كن حذرا فربما تتغير الأمور في لحظة. اذهب للممارسة رياضة الجري أو المشي مع مجموعة من الأصدقاء بعد الظهيرة. كلما كنت نشيطا اليوم، تمتعت بصحة أفضل.

الجدي

تقوم بالعديد من الخطوات في وقت واحد اليوم، ولكنك عليك أن تكون حريصا جدا، لأن هذه الخطوات تبدو خطيرة جدا، ولا يمكنك التراجع عنها. استمر في عملك ولا تجعل أي شيء أو أي شخص يوقفك. اذهب للنوم مبكرا واستيقظ مبكرا.

الدلو

ربما يتزعزع استقرارك اليوم بسبب حدوث موقف ما مع الشريك، ولكن لا تجعل هذا الأمر يقلقك.كن مرنا ولينا عند التعامل معه حتى تتجنب أي خلاف أو صراع. اجعل وقتك معه لا يخلو من المرح والضحك. اخرج من المنزل واذهب لمكان هادئ.

الحوت

يوم ممتاز جدا على كافة الأصعدة. ترى كل شيء من حولك جميلا جدا. تستمتع بكل لحظة سواء قضيتها بمفردك أو بالقرب من العائلة أو الشريك. ينجذب شخص ما إليك وهذا يثير غضب الشريك. كن فخورا بإنجازاتك ولا تكن قلقا.