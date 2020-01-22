تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

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2020/01/22 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020 مغيما جزئيا على كامل البلاد فأحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط و الريح جنوبية شرقية قوية جدا فقوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب.

اما البحر هائج فشديد الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 24 درجة بالجنوب الغربي.

ويوم غد الخميس يكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد و الريح جنوبية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق .

اما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب ببقية السواحل و الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 24 درجة بالجنوب الغربي.

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