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قبلي: وقفة احجاجية بساعتين لاطارات واعوان السجن المدني للمطالبة بتسوية بعض الوضعيات المهنية

2020/01/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ اطارات واعوان السجن المدني بقبلي صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية بساعتين (من الثامنة الى العاشرة صباحا)، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وخاصة منها المتعلقة بملفات الشهائد العلمية والتقنية، وفق ما افاد به المكلف بالاعلام بالنقابة الاساسية لاطارات واعوان السجن المدني ايمن السعيدي (وات).

واوضح المصدر ذاته، ان الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية التي تشمل كافة الوحدات السجنية بالبلاد والتي ستتكرر يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة بنفس المدة الزمنية، دعوة وزارة الاشراف الى الاسراع بتسوية وضعية الشهائد العلمية والتقنية للاعوان والاطارات شانهم شان باقي الاسلاك الامنية، اضافة الى اعادة هيكلة الادارة العامة للسجون والاصلاح وتعيين ممثل عن اعوان السجون والاصلاح بوزارة العدل لمزيد الاحاطة بمشاغل العاملين بهذا السلك.

وبين السعيدي ان المحتجيين من خلال الوقفة الاحتجاجية يدعون ايضا الى تسهيل استخراج الاعوان لبعض وثائقهم الادارية بولايات عملهم وعدم الاضطرار للتنقل وجوبا الى الادارة العامة بتونس العاصمة لاستخراج ابسط الوثائق من قبيل شهادة العمل او الشهادة في الاجر.

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