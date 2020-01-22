تجاوزت 590 في العدد الأخير للرائد الرسمي: تعيينات بالجملة في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية..واتهامات للشاهد..

تواترات في الاونة الأخيرة التعيينات والتسميات في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية مما اثار ضجة وجدلا لدى متابعي الشأن الوطني حيث حذر البعض من هذه التعيينات التي وصفوها بتعيينات الساعات الاخيرة .

وكان بدوره النائب السابق بالبرلمان عماد الدايمي قد حذر في وقت سابق من خطورة هذه التعيينات متهما رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بتلغيم الادارة وتعيين موالين له.

وشهد العدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 17 جانفي 2020 تسمييات وتعيينات بالجملة في مختلف الوزارات على غرار الصحة والشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية الى آخ..

وتعقيبا على هذه التعيينات اتهم النائب البرلمان ياسين العياري اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020 يوسف الشاهد بالفتك بالدولة ومكافاة من خدموه.

واشار العياري الى ان حركته أمل و عمل تعد مقترح قانون لوقف ما وصفه بـ “إختطاف الدولة” ، حتى لا يمكن للحكومة القيام بأي تسمية أو ترقية أو تعيين في جملة من الوظائف العليا و السامية.

وعدد العياري التسميات الصادرة في العدد الاخير للرائد الرسمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية وهي كالآتي:

-208 تسمية في وزارة الفلاحة

-124 في المالية