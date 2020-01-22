قبلي: استئناف المعلمين النواب لعملهم بعد اسبوعين من الاضراب

استأنف المعلمون النواب بكافة المدارس الابتدائية بولاية قبلي صباح اليوم الاربعاء عملهم بعد اضراب عن العمل تواصل اسبوعين، وذلك عقب الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الجلسة التي عقدت عشية امس بمقر المندوبية الجهوية للتربية بحضور ممثل عن الفرع الجامعي لنقابة التعليم الاساسي وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، وفق ما افادت به المنسقة الجهوية للمعلمين النواب رجاء مفتاح (وات).

واوضحت مفتاح ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها، تشمل تعهد المندوبية الجهوية للتربية بصرف المستحقات المالية للمعلمين النواب في اجل لا يتجاوز 15 فيفري القادم مع تمتيعهم بالتغطية الصحية ودفاتر العلاج، واشارت الى انه وفي صورة تجاوز هذه الاجال، سيتم العودة الى الطرق الاحتجاجية التي يدافع من خلالها المعلمون النواب عن حقوقهم، واعتبرت ان تسوية الوضعية المهنية للمعلمين النواب ملف وطني يجب العمل على الاسراع بحله على مستوى وطني.

من ناحيته، اوضح المكلف بالاعلام بالمندوبية الجهوية للتربية الهادي بوصفة، ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال جلسة يوم امس مكنت، صباح اليوم، من استئناف الكثير من الدروس التي كانت معطلة بعدد هام من المدارس الابتدائية من قبل المعلمين النواب البالغ عددهم 132 .