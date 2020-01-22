ارتفاع رقم معاملات مجموعة دليس القابضة بنسبة 3ر12 بالمائة سنة 2019

حققت مجموعة ديليس القابضة الى حدود يوم 31 ديسمبر 2019 ايرادات بقيمة 5ر956 مليون دينار لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 3ر12 بالمائة مقارنة بسنة 2018 حسب بورصة تونس للاوراق المالية.

وحدد رقم المعاملات عند التصدير ب7ر31 مليون دينار سنة 2019 و7ر17 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 8ر78 بالمائة .

وبالنسبة إلى الاستثمار، فقد بلغ مستوى الانجاز في سنة 2019 حوالي7ر83 مليون دينار، أي ارتفاع بنسبة 5ر18 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتوجه هذه الاستثمارات بشكل رئيسي نحو تركيز وحدة تعليب المياه المعدنية الجديدة و وتجديد مصنع سيدي بوزيد.

وفي نهاية سنة 2019، ارتفعت الديون متوسطة الأجل لتبلغ 9ر144 مليون دينار وقد استخدمت هذه الزيادة لتمويل الاستثمارات كما انخفضت المديونية قصيرة الأجل لتصل إلى 7ر40 مليون دينار .