عاجل/نشرة متابعة للوضع الجوي..وهذه آخر التطورات..

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2020/01/22 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن سرعة الرياح ستشهد تقلصا نسبيا لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وتتواصل مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية..

واشار المعهد الى ان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الاضطراب..

ونوه الى غياب مؤشرات الأمطار و الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات إلى احيانا كثيف السحب بالشمال والوسط..

و الحرارة في نفس المستويات عموما وتتراوح القصوى بين 17و 22 درجة ، تكون في حدود 14 بالمرتفعات وتصل إلى 24 بعدد من معتمديات قبلي وتوزر..

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