المنستير: استرجاع 986 هكتارا من الأراضي الدولية الفلاحية منذ 2015



استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بالتنسيق مع المصالح المركزية لسلطة الإشراف والسلط الجهوية منذ سنة 2015 وإلى موفي 2019 مجموع 17 عقارا على مساحة جملية قدرت بحوالي 986 هك من بينها 8 عقارات استرجعت بسبب مخالفات تعاقدية والبقية وقع الاستيلاء عليها، وفق ما ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية عز الدّين الحميدي ل(وات).

وتتوزع العقارات المسترجعة على معتمديات زرمدين، والساحلين، وقصيبة المديوني، والبقالطة، والمنستير ومعتمدية بني حسان، ومعتمدية جمال، وأكبر عقار هنشير المرج بمنزل حياة يمسح 811 هك استرجع سنة 2015، وفق ذات المصدر.

ووقعت إعادة توظيف أغلب هذه العقارات بالأساس عن طريق التسويغ وبتات عمومية وهي اليوم لدى تصرّف متسوغين لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بكتب، وذلك في انتظار تحديد مآل التصرّف فيها وإعادة توظيفها بصفة قانونية سواء في إطار إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية أو عن طريق تجديد التسويغ أو إعادة عرضها عن طريق بتات عمومية، حسب ذات المصدر.

وتعدّ الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير قرابة 530 عقد تسويغ سواء بالمراكنة بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية أو عن طريق البتات، وكلّما تبيّن للإدارة أنّ أحد المتسوغين خالف الشروط التعاقدية تتولى استرجاع العقار سواء بمقتضي أحكام قضائية باتة ونهائية أو قرار إخلاء صادرة عن الوالي.