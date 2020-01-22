بن عروس : بلدية فوشانة تتحوز على عقار بحوالي 4 هكتارات

بعد لقاءات عديدة ومتواصلة مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد تمكين بلدية فوشانة من المقر السابق لديوان الحبوب، أمضى نورالدين بن شريمة رئيس بلدية فوشانة والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية في بن عروس أمس الثلاثاء محضر تحوّز لهذا العقار.

وقال بن شريمة اليوم الاربعاء في تصريح لمكتب (وات) ببن عروس أن هذا العقار الذي تقدّر مساحته بحوالي 4 هكتارات والذي أصبح على ملك المجلس البلدي بعد الإمضاء على محضر التحوّز خطوة إيجابية للغاية، ورصيد عقاري مهمّ ، سيسمح لبلدية فوشانة باستغلاله في مشاريع تنموية تعود بالفائدة على أهالي المنطقة بعد إتمام إجراءات تغيير صبغة العقار .

ومن جهة أخرى أعرب رئيس البلدية عن ارتياحه لارتفاع ميزانية بلديته المحدثة من 4 ملايين و235 الف دينار سنة 2017 إلى 5ر12 مليون دينار سنة 2020، مشيرا إلى أن استخلاص المداخيل الجبائية للبلدية بلغت اكثر من 700 الف دينار، كما بلغ خلاص معلوم الاداءات على المؤسسات الصناعية 4 ملايين و377 الف دينار.

يشار إلى أن بلدية فوشانة قد توّجت مؤخرا بالجائزة الشرفية للشفافية المحلية لسنة 2019 التي تسندها منظمة البوصلة.