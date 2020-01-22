مبروك كورشيد: “لقاءات يوميّة بين يوسف الشّاهد ونبيل القروي”

كشف النائب والقيادي بحزب حركة تحيا تونس مبروك كورشيد اليوم الاربعاء 22 جانفي 2020 ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحزب يوسف الشاهد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في تنسيق قال انه شبه يومي حتى بعد تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة.

ووصف كورشيد لدى حضوره برنامج “هنا تونس” باذاعة “ديوان ” المصالحة بين الشاهد والقروي بـ” سلام الشجعان” وبأنها تصب في مصلحة تونس مؤكدا انه كان من الصعب على نبيل القروي الالتقاء بالشاهد .

وتابع” اعرف ان الالتقاء ( المصالحة) كان مفيدا لتونس وانا مع كل شيء مفيد لتونس” معتبرا ان الحديث عن الفساد في اشارة الى اتهامات سابقة كان قد وجهها الشاهد للقروي في الحملة الانتخابية ، لا يجب ان يدخل في المعادلة السياسية باعتبارها ان الملف لا يزال قيد نظر القضاء.

واضاف” اعتقد أنه كان لقاء مفيدا بعد حالة جليد كانت قائمة واعرف انهما يتحاوران بشكل شبه يومي”.