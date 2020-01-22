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فخر الدين بن يوسف في تجربة احترافية جديدة ضمن الاسماعيلي المصري

2020/01/22 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اعلن نادي الاسماعيلي المصري يوم الاربعاء على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن انهاء اجراءات تعاقده مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف.

وذكر موقع “الدراويش” ان فخر الدين بن يوسف حضر صباح يوم الاربعاء لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى مضيفا انه تم عرض اللاعب قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه غوميز الذي رحب بشدة بالمهاجم التونسي فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة.

واوضح المصدر ذاته ان التعاقد مع فخر الدين بن يوسف ياتي ضمن خطة مجلس إدارة النادي لتدعيم نقائص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة سعيا لزيادة الفاعلية التهديفية خلال منافساته المحلية والخارجية مشيرا الى انه من المقرر ان يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادا لخوض كاس محمد السادس للاندية العربية البطلة والبطولة المصرية لكرة القدم.

يذكر ان فخر الدين بن يوسف (28 عاما) لعب في السابق في صفوف النادي الصفاقسي ومتز الفرنسي والترجي الرياضي والاتفاق السعودي.

ويحتل الاسماعيلي المركز التاسع في البطولة المصرية برصيد 18 نقطة بمعية حرس الحدود. ومن جهة اخرى، قطع الفريق خطوة هامة على درب التاهل الى المربع الذهبي لكاس محمد السادس للاندية العربية البطلة بعدما جولة الذهاب خارج ارضه امام مواطنه الاتحاد السكندري بهدف دون رد قبل مباراة الاياب بين الفريقين المقررة يوم 24 جانفي الجاري بمدينة الاسماعيلية.

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