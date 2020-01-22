رئيس الجمهورية يؤكد إستعداد تونس لمزيد التنسيق والتشاور مع الهند في قضايا السلم والأمن في العالم

شدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الأربعاء لدى استقباله، بقصر قرطاج، وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جاي شانكر، استعداد تونس، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لمزيد التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي في كلّ القضايا التي تهم السلم والأمن في العالم.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، أبرز رئيس الدولة أنّ تقاسم تونس والهند لقيم الديمقراطية والحرية والعدالة من شأنه أن يمكّنهما من لعب دور فاعل على الساحة الدولية في الدفاع عن قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وبناء دولته وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهة أخرى ذكّر رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين وعبّرعن ارتياحه للتطوّر المطرد والإيجابي لعلاقات التعاون. كما أكّد على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة للبلدين .

وثمّن في هذا الإطار وجود عدد من المؤسسات الهندية في تونس، كما أعرب عن تطلّع تونس لمزيد الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد الهندي لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات على غرار تكنولوجيات الاتصال والبحث العلمي والفلاحة.

من جانبه، نوّه وزير الخارجية الهندي بالتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، مؤكدا أنها تشقّ طريقها بثبات نحو إرساء هذه الديمقراطية.

وعبّر المسؤول الهندي عن استعداد بلاده لمزيد تنويع مجالات التعاون بين البلدين من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، ووضع خارطة طريق في إطار اللجنة المشتركة لتحديد أولويات التعاون الثنائي.

وأبرز وزير الخارجية الهندي، في هذا الصدد، مواقف الهند المبدئية المدافعة عن القضية الفلسطينية والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وهي مواقف محلّ توافق الطيف السياسي في الهند، مؤكدا أنّ التزام بلاده تجاه فلسطين ما يزال قائما ولم يتغيّر.