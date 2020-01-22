مكتب مجلس النواب يحيل مسألة عقد جلسة حوار حول “الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس”، إلى لجنة الأمن والدفاع

تداول مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بإشراف رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في موضوع “جلسة الحوار حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس”.

وبعد الإطلاع على مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض، وعلى مراسلة لجنة الأمن والدفاع، “قرّر المكتب إحالة المسألة إلى هذه اللجنة”، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لمجلس النواب.

وكان مكتب المجلس قرّر في اجتماعه يوم 16 جانفي 2020 بقصر بادرو، “عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس”، وذلك خلال الأسبوع الجاري، دون تحديد موعد لذلك.