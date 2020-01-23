برشلونة يفوز على ايبيزا في كأس ملك إسبانيا بفضل ثنائية جريزمان

سجل أنطوان جريزمان هدفين متأخرين ليساعد برشلونة في تحويل تأخره إلى فوز 2-1 على إيبيزا المنافس في بطولة الدرجة الثالثة وتجنب فضيحة الخروج من دور 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وضع خافي بيريز إيبيزا في المقدمة بعد تسع دقائق وأُلغي هدف آخر لأصحاب الضيافة قبل أن يسدد راي ناسيمينتو في القائم خلال فترة تخبط برشلونة.

وهيمن فريق المدرب كيكي سيتين على الكرة، كما فعل في مباراته الأولى أمام غرناطة مطلع الأسبوع، لكنه لم يصنع فرصا حتى سجل جريزمان في الدقيقة 72.

وأضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتجنب برشلونة خوض وقت إضافي وضمن وصيف بطل الموسم الماضي مكانه في دور 16.