في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الخميس 23 جانفي 2020

الحمل

يوم ممتاز بالنسبة لك، لأنك ستسطيع فيه التعبير عن مشاعرك لمن حولك بدون خوف. ثق في نفسك وفي قدراتك الخاصة. الوقت مهم جدا بالنسبة لك اليوم فلا تضعه. ربما تأتيك أكثر من فرصة لتحقيق أحلامك التي ظننت في لحظة ما أنها أصبحت مستحيلة.

الثور

انتبه لمن حولك وخاصة المقربين إليك. لا تدع اليوم يفوت دون أن تصارحهم بحقيقة مشاعرك تجاههم. الحياة قصيرة جدا فلا تضعها في المشاكل والخلافات. واجه المواقف بجدية وحاول أن تجد حلولا للمشاكل التي تواجهك. أنت المسؤول عن مشاعرك، فلا تدع أحدا يتلاعب بها.

الجوزاء

الموسيقى هي سر سعادتك اليوم، ولذلك تهتم بسماعها في أي فترة سواء في الصباح أو المساء. تحاول أحيانا العزف على بعض الآلات الموجودة في المنزل أو ربما تستعير آلات الأصدقاء. انضم إلى فرقة موسيقية لكي تنمي مواهبك.

السرطان

يوم مختلف تماما، فربما تنجز كل شيء في وقت قصير جدا. حصولك على بعض المعلومات قد يكون مهمة صعبة في بعض الأوقات ولكن لن تجد مهمة أسهل من ذلك اليوم. كلما كنت على قدر من العلم والخبرة، أديت عملك بشكل أفضل. احصل على كل المعلومات التي تحتاجها ثم ابدأ عملك.

الاسد

تشعر أحيانا أنك تريد الاستيقاظ من نومك مبكرا وأحيانا أخرى تشعر بالعكس. أفضل حل لهذه المشكلة هو أن تفكر في مستقبلك للحظات قليلة وعندئذ ستنهض من الفراش فورا. إن لم تسطع أن تفعل ذلك، يكفيك أن تركز على مشاعرك فهي تحتاج إلى اهتمام وتركيز.

العذراء

ربما يعترض البعض على أفكارك وخططك بشكل قوي. يحاول الحبيب أن يتدخل في أمورك الخاصة ولكنك ترفض ذلك وتعتبر ذلك تطفلا منه. يجب أن تفكر في الأمور بشكل موضوعي أكثر. ناقش بعض القضايا مع الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار.

الميزان

أحلامك لن تتحقق إلا إذا كنت مؤمنا بها وتعمل على تحقيقها. لا يوجد أي شخص سواك سيسعى لتحقيق هذه الأحلام. يجب أن تقوم بكل شيء بنفسك خاصة إذا كان هذا الشيء يخصك. يجب أن تثق في نفسك وأن تؤمن أنه لا يوجد شيء مستحيل.

العقرب

يوم مهم جدا لإجراء العديد من الاتصالات المهمة. ربما تنضم لفريق عمل مميز تستطيع من خلاله إنجاز العديد من المشروعات. ربما تتحدث مع زملائك عن الخطط القادمة لكي تستفيد من خبراتهم في مجال العمل. اختر الطريق الذي تراه مناسبا وانطلق.

القوس

يريد بعض الأشخاص أن يتحدثوا معك لوقت طويل جدا، ولكن يتجنبون الحديث عن مشاكلهم العاطفية. لا تحاول التدخل في شؤون الآخرين خاصة إذا لم يتيح أحدهم لك الفرصة. لا تجعل مشاكلك العاطفية تؤثر على قراراتك في العمل. كن حذرا واختر كلماتك بحرص شديد.

الجدي

لن تتصادم بالكثير من العقبات في الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرون احترامهم وتقديرهم لأرائك. نتيجة الأمور التي ستحسمها في هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد. تريد اليوم تقييم العلاقة بالحبيب ولكنك لا تسطيع التفكير في أي شيء سوى العمل.

الدلو

تصرف وفقا لما خططت له الفترة الماضية. ربما تحتاج إلى أن تكون مرنا وتتخلى عن عصبيتك الزائدة. يجب عليك أن تفكر بطريقة منطقية هذه الأيام وتبتعد عن التهور والاندفاع. من الصعب جدا تغيير أي خطة اليوم. فكر في حل للمشكلة ولا تنتظر مساعدة من أحد.

الحوت

بما أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور التي تقوم بها، يمكنك الاستمتاع بالنجاح القادم. لكن لا ترتبط بالكثير من المشروعات وذلك لأن توازنك الداخلي سيصبح مهددا وستتعرض لخطر قريب.