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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/01/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتسم طقس، الخميس، بظهور ضباب محلي في الصباح فمغيم جزئيا على أغلب المناطق. وتهب الرّياح من القطاع الجنوبي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد. ويكون البحر شديد الاضطراب ومضطرب بخليج قابس. وتشهد درجات الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، الجمعة 24 جانفي 2020، إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الشرقية. وتهب الرّياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر شديد الاضطراب فمضطرب وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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