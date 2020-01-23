فظيع/اغتصاب جماعي لقاصر الـ 17 سنة بشكل وحشي على يد 20 شخصا..وهذه التفاصيل..

اهتزت مدينة الدار البيضاء في المغرب نهاية الأسبوع الماضي وعلى وقع جريمة اغتصاب بشعة حيث تعرضت فتاة قاصر لم تتجاوز بعد سن سنة 17، للإحتجاز والإغتصاب الجماعي من طرف 20 شخصا تناوبوا على الإعتداء عليها.

وتفيد تفاصيل الواقعة حسب رواية والدة المتضررة أن الفتاة تعرضت لعملية اغتصاب جماعي من طرف 20 شخصا تناوبوا على ممارسة الجنس عليها وتعنيفها بشكل وصف بـ”الوحشي”.

وأضافت الأم، أن شخصا قام باختطاف واحتجاز ابنتها في “براكة” لمدة فاقت 20 يوما، وكان يجلب أشخاصا اخرين ليمارسوا عليها الجنس باستعمال الضرب وحميع أنواع الشدود الممكنة.

وقالت الأم، أن الأشخاص الذين اعتدوا على ابنتها أجبروها على شرب مادة سامة في محاولة منهم لإنهاء حياتها وإخفاء جثتها.

وتحدث الأم عن حالتها الصحية، قائلة أن إبنتها تعاني من تعفن على مستوى جهازها التناسلي، بعد أن أصيب بجروح غائرة وخطيرة استلزمت التدخل الطبي من أجل علاجها.