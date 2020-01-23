تفاصيل فرار مختل عقلي من سيارة إسعاف في سوسة..

عمد مختل عقلي ليلة البارحة الى الفرار من داخل سيارة إسعاف على مستوى منطقة أولاد العابد من معتمدية كندار بعد إيهامه أعوان الحرس الوطني المرافقين له برغبته في قضاء حاجة بشرية.

وقدّمت سيارة الاسعاف من منطقة خمودة من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين في إتجاه مستشفى الأمراض العقلية الرازي لإيداع المريض هناك من أجل العلاج، إلا أنه لاذ بالفرار.

وحسب ما نقلته موزاييك فعلى اثر عمليات تمشيط واسعة من قبل وحدات الحرس الوطني بكل من كندار والنفيضة استغرقت حوالي 3 ساعات تم العثور على المعني بأحواز ولاية القيروان.