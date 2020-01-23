تقرير ليبي/ اتهامات للغنوشي بالاستحواذ على أموال البنك المركزي الليبي و تجارة الارهابيين و السلاح

من المنتظر أن تبثّ قناة ليبيا الآن تقريرا ضمن برنامج “بنادق للايجار” وجّهت من خلاله جملة من الاتهامات الى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي.

واتّهم التقرير راشد الغنوشي بالاستحواذ على المليارات من الدولارات من البنك المركزي الليبي،ليقوم بتمويل الإرهاب بها والتآمر على ليبيا وتونس.

كما أُعتبر الغنوشي وفق ما ورد في الومضة الاشهاريّة بأنه أبرز تجّار الأسلحة والارهابيين العرب والأجانب.

هذا التقرير المثير للجدل جاء ليفتح النار على الغنّوشي اثر زيارته التي أدّاها الى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان المعروف بدعم الحكومة المعترف بها دوليا.